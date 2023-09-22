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10:50, 22 сентября 2023Экономика

Российские банки раскритиковали попытку Центробанка усилить конкуренцию

Российские банки раскритиковали попытку ЦБ оставить их без монополии на платежи

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Попытка Центробанка ввести новых игроков на рынок приема платежей и усилить конкуренцию с банками создает риски. Об этом говорится в письмах Ассоциации банков России (АБР) в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития, на которые ссылается РБК.

В настоящее время банкам принадлежит монополия на услугу, но в планах регулятора позволить оказывать ее финтех-компаниям, микрофинансовым организациям (МФО), страховщикам, брокерам и многим другим. Законопроект разработан в начале 2022 года и пока не внесен в Госдуму, однако участники отрасли критикуют его, выступают за доработку.

В АБР уверены, что новые игроки приведут к снижению качества оказания услуг в целом и темпов развития рынка электронной торговли. При этом, добавили банкиры, появятся случаи нарушения прав граждан и организаций.

Представитель ЦБ в качестве комментария на эти письма напомнил, что введение института небанковского поставщика платежных услуг (НППУ) много раз обсуждалось с участниками рынка, в том числе с АБР и маркетплейсами. По его словам, ассоциация и представители интернет-торговли поддержали саму идею.

Предполагается, что регулятор создаст реестр НППУ и будет проводить надзор. Все организации разделятся на два типа в зависимости от размера капитала. Если он составляет от 5 миллионов до 50 миллионов рублей, то компания сможет только инициировать денежные переводы по поручению клиентов, а если капитал больше 50 миллионов рублей, то организатор платежей получит право проводить их с использованием электронных кошельков.

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По версии Центробанка, эта новация даст бизнесу возможности создавать свои платежные сервисы, интегрировать их в предоставляемые клиентам услуги и сокращать издержки. Зампред регулятора Владимир Чистюхин отмечал, что со стороны компаний, в том числе розничных магазинов и супермаркетов, заметен серьезный интерес к теме.

Однако банки отмечают, что новые игроки на рынке не будут иметь опыта борьбы с отмыванием средств, а она потребует создания новых рабочих мест, увеличит расходы и в итоге клиентам придется компенсировать даже большие затраты.

Начальник правового управления АБР Сергей Клименко объяснил, что схема, по которой должен будет действовать НППУ, создает обширное поле для деятельности мошенников. В свою очередь в АКИТ считают, что текущие формулировки заставляют их выступать организаторами приема платежей, что сократит возможности для развития бизнеса.

В конце августа Банк России зарегистрировал новую платежную систему Kwikpay, позволяющую осуществлять переводы в 32 страны мира, включая европейские.

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    Платон Щукин
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