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11:39, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

В России запустили сервис подбора имени ребенку

ФНС России запустила на портале госреестра ЗАГС сервис подбора имени ребенку

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, который поможет родителям выбрать имя ребенку. Об этом сообщается в пятницу, 22 сентября, на сайте службы.

Сервис заработал на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Отмечается, что он поможет подобрать имя с учетом таких критериев, как пол ребенка и наиболее часто встречающиеся сочетания имени и отчества. Также родители могут выбрать, хотят ли они, чтобы имя ребенка было популярное или редкое, а также указать первую букву и желаемую длину имени. Кроме того, сервис учитывает региональные и национальные особенности.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — рассказали в ФНС.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась функция регистрации ребенка по месту жительства.

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    Евгения Наумова
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