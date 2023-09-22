В России запустили сервис подбора имени ребенку

ФНС России запустила на портале госреестра ЗАГС сервис подбора имени ребенку

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, который поможет родителям выбрать имя ребенку. Об этом сообщается в пятницу, 22 сентября, на сайте службы.

Сервис заработал на портале Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Отмечается, что он поможет подобрать имя с учетом таких критериев, как пол ребенка и наиболее часто встречающиеся сочетания имени и отчества. Также родители могут выбрать, хотят ли они, чтобы имя ребенка было популярное или редкое, а также указать первую букву и желаемую длину имени. Кроме того, сервис учитывает региональные и национальные особенности.

«Подбор сформирован на основании пяти тысяч реальных уникальных имен детей, рождение которых зарегистрировано в реестре ЗАГС с 1 октября 2018 года», — рассказали в ФНС.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась функция регистрации ребенка по месту жительства.