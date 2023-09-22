Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 22 сентября 2023Мир

Президент Польши отказался участвовать в новых выборах

Президент Польши Дуда заявил, что больше не будет участвовать в выборах

Фото: Christopher Goodney / Bloomberg / Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет участвовать в каких-либо выборах. Об этом он сообщил на телеканале Polstat.

«Я в выборах больше не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал», — заявил политик.

Второй президентский срок Дуды истекает в 2024 году. Согласно конституции страны, человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд. Также политик опроверг заявления о возможном выдвижении депутатом в парламент.

Ранее крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пообещала привлечь к государственному трибуналу Дуду, премьер-министра страны Матеуша Моравецкого и других политиков страны при своей победе на будущих парламентских выборах.

Политики грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

    Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

    В России резко подорожали подгузники

    В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

    В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

    Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

    54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

    Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

    ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

    В России запустили сервис подбора имени ребенку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости