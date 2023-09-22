Президент Польши отказался участвовать в новых выборах

Президент Польши Дуда заявил, что больше не будет участвовать в выборах

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что больше не будет участвовать в каких-либо выборах. Об этом он сообщил на телеканале Polstat.

«Я в выборах больше не участвую. Я предполагаю, что президентские выборы 2020 года были моими последними выборами в жизни, в которых я участвовал», — заявил политик.

Второй президентский срок Дуды истекает в 2024 году. Согласно конституции страны, человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд. Также политик опроверг заявления о возможном выдвижении депутатом в парламент.

Ранее крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пообещала привлечь к государственному трибуналу Дуду, премьер-министра страны Матеуша Моравецкого и других политиков страны при своей победе на будущих парламентских выборах.

Политики грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления.