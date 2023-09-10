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04:23, 10 сентября 2023Мир

Польская оппозиция пригрозила трибуналом президенту и премьеру

Оппозиция Польши грозит президенту и премьеру трибуналом при победе на выборах

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» обещает привлечь к государственному трибуналу президента страны Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других политиков страны при своей победе на будущих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пунктов представленной предвыборной программы «Гражданской платформы» называется« Привлечение ответственности правительства PiS» — правящей партии страны «Право и справедливость». Политики также грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления. Среди них указан председатель правления энергетического концерна Orlen Даниель Обайтк.

Оппозиция также намерена опубликовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, а также имена людей, принимающих подобные незаконные решения. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным социологических опросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.

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    Марина Совина
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