Польская оппозиция пригрозила трибуналом президенту и премьеру

Оппозиция Польши грозит президенту и премьеру трибуналом при победе на выборах

Крупнейшая польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» обещает привлечь к государственному трибуналу президента страны Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других политиков страны при своей победе на будущих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пунктов представленной предвыборной программы «Гражданской платформы» называется« Привлечение ответственности правительства PiS» — правящей партии страны «Право и справедливость». Политики также грозят направить заявления в «деполитизированную прокуратуру», чтобы привлечь чиновников и глав предприятий к уголовной ответственности за коррупционные и экономические преступления. Среди них указан председатель правления энергетического концерна Orlen Даниель Обайтк.

Оппозиция также намерена опубликовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, а также имена людей, принимающих подобные незаконные решения. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. По данным социологических опросов, «Гражданская платформа» отстает по рейтингу от «Права и справедливости» примерно на десять процентов.