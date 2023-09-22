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16:16, 22 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский призвал не устраивать политический концерт

Зеленский призвал не устраивать политический концерт из-за ситуации с зерном

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не устраивать политический концерт из-за ситуации с экспортом зерна. Его слова о планах Киева получить компенсацию за ограничения на украинскую сельхозпродукцию приводит ТАСС.

«Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений закончатся. И эта дата — 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что, если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-то политический концерт», — сказал он.

Зеленский отметил, что это решение необходимо для получения Украиной экономических компенсаций. Политик также пообещал защищать украинские интересы независимо от взаимоотношений с Польшей. По его словам, экономические потери подсчитаны, они составляют сотни миллионов.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна приняла решение о запрете из-за интересов украинских олигархов.

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    Кристина Есикова
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