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07:22, 22 сентября 2023Россия

Попова заявила о завозе в Россию случаев «болезни легионеров»

Попова заявила, что в России есть единичные завозные случаи «болезни легионеров»
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Россию завозят единичные случаи «болезни легионеров». Внутри страны проблем с этим нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Глава федеральной службы подчеркнула, что легионеллез не передается от человека к человеку — инфекцией можно заразиться только через вдыхание водяной пыли, через душ или разбрызгивание воды из-под крана во время умывания и кондиционеры.

«В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает», — сказала Попова.

По ее словам, из-за более низкой температуры воды в Европе там создается подходящая среда для существования легионеллы. Так, в Польше требования к температуре воды на пять градусов ниже, из-за чего там активно распространяется инфекция.

Вспышку легионеллеза несколько недель назад обнаружили в польском Жешуве Подкарпатского воеводства рядом с украинской границей. Позже инфекция перешла на другие регионы Польши. В начале сентября число заболевших в Польше составляло 160 человек.

Легионеллез — заболевание, проявляющееся в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.

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    Анастасия Шейкина
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