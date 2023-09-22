ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на железной дороге россиянина. Об этом в пятницу, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, они задержали подозреваемого при попытке поджечь релейные шкафы, используемые для управления движением поездов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Проводятся дополнительные оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Ранее 22 сентября сообщалось, что в Томской области за попытку диверсии задержали российского школьника.