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13:08, 22 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ростовской области

В Ростовской области ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсию на железной дороге россиянина. Об этом в пятницу, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным силовиков, они задержали подозреваемого при попытке поджечь релейные шкафы, используемые для управления движением поездов. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «террористический акт». Проводятся дополнительные оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Ранее 22 сентября сообщалось, что в Томской области за попытку диверсии задержали российского школьника.

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    Владимир Седов
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