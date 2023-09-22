Мостовой сделал прогноз на дерби между «Спартаком» и «Динамо» в РПЛ

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» и «Динамо» имеют равные шансы в дерби

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ODDS.ru.

По словам экс-игрока, команды имеют равные шансы на успех. «Формат Кубка смешивает результаты, и иногда не понимаешь, как сыграют команды. Вроде "Спартак" вымучивает у "Сочи", а через три дня выигрывает в Нижнем. Также "Динамо": где-то выигрывает, где-то нет», — заявил Мостовой.

При этом специалист отметил преимущество «Спартака» по величине скамейки. «Команда Абаскаля понимает: игра дома, а значит, нужны очки», — добавил Мостовой.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, 23 сентября. Красно-белые находятся на шестом месте в чемпионате, а бело-голубые — на четвертом. Команды разделяет два очка.