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14:25, 22 сентября 2023Интернет и СМИ

Зеленский и Байден проигнорировали журналистов на конференции в Вашингтоне

Зеленский и Байден отказались отвечать журналистам на конференции в Вашингтоне

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден отказались отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне. Фрагмент видео встречи лидеров государств доступен в Telegram-канале «Московского комсомольца».

Как только журналистам дали возможность задавать вопросы, они стали перекрикивать друг друга. Американский и украинский лидеры проигнорировали вопросы представителей СМИ, встреча с которыми была посвящена переговорам в Вашингтоне.

По итогам переговоров с Зеленским в Белом доме Байден подтвердил скорое прибытие американских танков Abrams на Украину. Он заявил, что Украина получит Abrams на следующей неделе.

Президент США во время встречи с украинским лидером также заверил его в решительности американцев в вопросе сохранения международной поддержки Киева. Он также добавил, что государства «Большой семерки» (G7) вместе с другими странами занялись процессом формализации долгосрочных обязательств перед Украиной в вопросах безопасности.

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    Олег Давыдов
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