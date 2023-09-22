Зеленский и Байден проигнорировали журналистов на конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден отказались отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции в Вашингтоне. Фрагмент видео встречи лидеров государств доступен в Telegram-канале «Московского комсомольца».
Как только журналистам дали возможность задавать вопросы, они стали перекрикивать друг друга. Американский и украинский лидеры проигнорировали вопросы представителей СМИ, встреча с которыми была посвящена переговорам в Вашингтоне.
По итогам переговоров с Зеленским в Белом доме Байден подтвердил скорое прибытие американских танков Abrams на Украину. Он заявил, что Украина получит Abrams на следующей неделе.
Президент США во время встречи с украинским лидером также заверил его в решительности американцев в вопросе сохранения международной поддержки Киева. Он также добавил, что государства «Большой семерки» (G7) вместе с другими странами занялись процессом формализации долгосрочных обязательств перед Украиной в вопросах безопасности.