Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:56, 22 сентября 2023Забота о себе

Зарабатывающий в три раза больше жены муж отказался оплачивать счета

Фото: Christin Hume / Unsplash

Если партнер, зарабатывающий в три раза больше другого, не хочет идти навстречу и брать на себя больше трат, ему надо пересмотреть свой подход к отношениям. Об этом рассказала в колонке для издания Metro журналистка, специалист по отношениям Эмили Кларксон.

В газету обратилась женщина, муж которой отказался оплачивать из своей зарплаты больше половины коммунальных счетов, несмотря на то что зарабатывает в три раза больше нее. «Если вы собираетесь жить вместе, нужно приходить к компромиссу. Трезво глядя на ситуацию, на компромисс должен пойти он: он может жить не по средствам, а вы нет, и если он хочет поддерживать ваш уровень жизни, надо вкладываться», — написала в ответ возмущенной жене Кларксон.

По словам Кларксон, честность в отношениях не связана с равным распределением трат. «Честнее будет тратить на коммунальные счета долю, пропорционально равную соотношению доходов. В конце концов партнер должен делать вашу жизнь лучше, а не сложнее», — заключила она.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан сообщила, что, чтобы вернуть утраченный из-за усталости и стресса интерес друг к другу, партнерам надо приложить усилия и выкроить время только для себя. Такой совет она дала многодетной матери, которая стала испытывать неприязнь при мысли о близости с мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Атаковавшие штаб Черноморского флота ракеты пустили с самолетов ВСУ

    Пушилин заявил об охладевающих к Украине европейских странах

    Рост тарифов на газ и свет объяснили

    Флеболог назвала способы сохранить ноги красивыми и здоровыми

    Избившего подростка кикбоксера отправили под стражу

    Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

    Российский игрок НХЛ усомнился в возможности вернуться на родину

    Стало известно о планах повышения дальности российского «Ланцета»

    Стадо овец съело 100 килограммов конопли и лишило фермера урожая

    Минэк спрогнозировал снижение поставок российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости