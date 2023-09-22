Зарабатывающий в три раза больше жены муж отказался оплачивать счета

Если партнер, зарабатывающий в три раза больше другого, не хочет идти навстречу и брать на себя больше трат, ему надо пересмотреть свой подход к отношениям. Об этом рассказала в колонке для издания Metro журналистка, специалист по отношениям Эмили Кларксон.

В газету обратилась женщина, муж которой отказался оплачивать из своей зарплаты больше половины коммунальных счетов, несмотря на то что зарабатывает в три раза больше нее. «Если вы собираетесь жить вместе, нужно приходить к компромиссу. Трезво глядя на ситуацию, на компромисс должен пойти он: он может жить не по средствам, а вы нет, и если он хочет поддерживать ваш уровень жизни, надо вкладываться», — написала в ответ возмущенной жене Кларксон.

По словам Кларксон, честность в отношениях не связана с равным распределением трат. «Честнее будет тратить на коммунальные счета долю, пропорционально равную соотношению доходов. В конце концов партнер должен делать вашу жизнь лучше, а не сложнее», — заключила она.

Ранее коуч по отношениям Колин Нолан сообщила, что, чтобы вернуть утраченный из-за усталости и стресса интерес друг к другу, партнерам надо приложить усилия и выкроить время только для себя. Такой совет она дала многодетной матери, которая стала испытывать неприязнь при мысли о близости с мужем.