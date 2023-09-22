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20:59, 22 сентября 2023Среда обитания

Названы способы сэкономить на ремонте квартиры

Инженер Мамин: ремонт зимой обойдется дешевле, чем летом

Фото: Unsplash

Потратить меньше денег на ремонт можно, заказав у специалиста дизайн-проект квартиры. Этот и другие способы сэкономить на нем назвал инженер, эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, проектирование с профессионалом позволит сберечь деньги за счет того, что он подскажет, на чем лучше не экономить, а какие дорогие материалы можно заменить без ущерба для результата. Инженер убежден, что экономить на хорошем мастере не стоит: переделки обойдутся дороже.

Мамин подчеркнул, что при хорошем ремонте базовые или черновые работы, такие как выравнивание стен, потолка, заливка полов, установка окон и дверей, электрика и сантехническая разводка, должны быть проведены максимально качественно. При этом некоторые из этапов, считает инженер, можно выполнить самостоятельно, тем самым сэкономив часть средств. В список таких работ эксперт включил демонтаж, подготовку и зачистку стен, снятие старого покрытия, закупку и доставку материалов, черновые работы, а также уборку мусора. Напротив, чистовую отделку, прокладку коммуникаций и работы, которые связаны с электричеством, он порекомендовал доверить профессионалам. Сэкономить получится и в случае отказа от отделки и выравнивания потолка, если планируется установка натяжной конструкции.

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Кроме того, некоторые из материалов у большого числа брендовых производителей возможно заменить на более дешевые, но качественные аналоги. «Это касается как отделочных материалов, так и напольных покрытий, розеток и выключателей. Важно выбрать продукцию известного бренда — приобретать товар непроверенных марок рискованно», — пояснил инженер.

Помимо этого, сберечь деньги при ремонте квартиры получится, если остановиться на более простых стилях, реализация которых не будет требовать обязательного участия дизайнеров — например, лофт или индастриал, в которых кирпичная кладка и бетонная стена служат характерным элементом интерьера. Наконец, еще один способ сэкономить на ремонте — провести его зимой. Мамин отметил, что в это время года строительные бригады загружены меньше, и высококвалифицированных рабочих удастся нанять немного дешевле.

В сентябре риелтор Ольга Клапанюк назвала частые ошибки россиян при покупке жилья.

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    Полина Кислицына
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