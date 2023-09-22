В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В Севастополе временно остановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно остановили движение морского пассажирского транспорта в бухте. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры российского города в Telegram-канале.

Там не указали причин приостановки и не сообщили, будут ли организованы компенсационные маршруты из-за прекращения работы морского пассажирского транспорта.

20 сентября в Севастополе также приостанавливали движение морского пассажирского транспорта. Впоследствии стало известно, что город подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее отразили.

В тот же день, помимо отражения ракетной атаки, в небе над Севастополем сбили беспилотники. Как уточнил глава города Михаил Развожаев, дроны ВСУ поразили системы ПВО, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.