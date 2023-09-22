В ДНР заявили о концентрации ВСУ на северном направлении

Врио главы ДНР Пушилин заявил о концентрации ВСУ на северном направлении

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном направлении. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Что касается северного фланга, то там видим, что в некоторых направлениях, в частности по направлению населенного пункта Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует определенные силы, в частности штурмовые подразделения, пока не предпринимает действия», — сказал врио главы региона.

Ранее Пушилин сообщил, что украинские войска хаотично обстреливают Артемовск. По его словам, ситуация в городе остается горячей. Кроме того, на одном из флангов зафиксирована высокая активность действий ВСУ, добавил он.

20 сентября врио главы региона заявил, что украинские военные снизили активные действия на линии боевого соприкосновения в ДНР, в том числе на авдеевском и марьинском направлениях.