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14:56, 22 сентября 2023Россия

Жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки ВСУ

ТАСС: жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки ВСУ по штабу ЧФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жителей Севастополя попросили покинуть центр после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота (ЧФ). Об этом рассказал корреспондент ТАСС, находящийся на месте событий.

По данным репортера, сотрудники полиции оцепили территорию штаба Черноморского флота в Севастополе в радиусе двух кварталов.

Пешеходов попросили идти в обход территории штаба, проезд авто также под запретом, пояснил журналист.

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22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота. Он отметил, что неподалеку от театра Луначарского упал осколок снаряда.

Позже в Минобороны России пояснили, что cредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь.

По информации ведомства, одного военного спасти не удалось.

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    Анна Щербакова
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