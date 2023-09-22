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09:41, 22 сентября 2023Россия

В Шебекино пять человек пострадали при взрыве в частном доме

Губернатор Гладков: пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Шебекино
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона», — написал Гладков.

По его данным, один из пострадавших находится под завалами частного дома. Экстренные службы занимаются спасением оказавшегося под завалами человека.

Предварительно, у троих пострадавших медики диагностировали травмы головы, еще у одного — ожоги. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

20 сентября взрыв газа произошел в девятиэтажке подмосковной Балашихи.
Врачи не смогли спасти семь человек, пострадавших при взрыве в подмосковной многоэтажке, двое из них — спасатели. Еще 20 человек, по подсчетам МЧС, пострадали. Взрыв обрушил три этажа дома, разрушения зафиксировали более чем в десяти квартирах. При разборе поврежденных конструкций обрушилась одна из стен многоэтажки, под завалами оказались спасатели.

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    Анастасия Шейкина
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