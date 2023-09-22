В Москве госпитализировали народную артистку Галину Шляпину

В Москве госпитализировали 71-летнюю народную артистку РСФСР Галину Шляпину

Педагога «Кремлевского балета», народную артистку РСФСР Галину Шляпину госпитализировали. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Шляпину забрали из частной клиники в Москве, где она была на приеме у флеболога. Врач заметил ухудшения и вызвал скорую помощь. Предварительно, у Шляпиной диагностирован тромбоз вен. 71-летняя звезда находится под наблюдением специалистов.

Галина Шляпина окончила Пермское государственное хореографическое училище в 1970 году. В 1987-м артистка выпустилась из кафедры хореографии ГИТИСа по специальности педагог-балетмейстер. С 1970 по 1981 годы она была солисткой Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского. С 1981 по 1990 год Шляпина выступала в Государственном концертном ансамбле СССР «Московский классический балет». С 2009-го она начала работать педагогом-репетитором в «Кремлевском балете».

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