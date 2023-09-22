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17:16, 22 сентября 2023Из жизни

10-летний мальчик и его сестра угнали машину матери и проехали 300 километров

В США 10-летний мальчик угнал машину матери и проехал на ней 300 километров

Фото: Florian Steciuk / Unsplash

В США 10-летний мальчик вместе с 11-летней сестрой угнал машину матери и несколько часов на ней катался. Об этом сообщает New York Post.

Дети сели в автомобиль ночью и проехали на нем около 320 километров. Полиция, получившая сообщение об угоне, обнаружила машину в городе Алачуа, штат Флорида, в четыре часа утра. Правоохранители были шокированы, когда остановили автомобиль и увидели детей за рулем.

Брат и сестра вышли из машины с поднятыми руками. Через три часа детей из полиции забрала мать. Женщина не выдвигала никаких обвинений. О травмах и повреждениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Китае семилетний ученик начальной школы украл пиво у родителей и напоил им одноклассников. Мать мальчика так сильно на него разозлилась, что избила его дома.

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    Алиса Удовик
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