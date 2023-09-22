Стало известно о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике

Рогов сообщил о сбитом в Запорожской области украинском штурмовике Су-25

В Запорожской области был сбит штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, украинский военный самолет был сбит на гуляйпольском направлении бойцами 38-й мотострелковой бригады ВС России с помощью переносного зенитного ракетного комплекса. Он добавил, что в настоящий момент ведутся поиски пилота.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин предложил признать самолеты-разведчики НАТО законной целью для систем противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил России. При этом он предположил, что подобное воздушное судно, выдвинувшееся из Средиземного моря, могло корректировать ракетный удар ВСУ по Севастополю.