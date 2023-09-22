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17:07, 22 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР предложили признать законной целью самолеты-разведчики НАТО

Гагин: самолеты-разведчики НАТО должны стать законной целью для систем ПВО и ВВС

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Самолеты-разведчики НАТО нужно признать законной целью для систем противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил (ВВС) России. С таким предложением выступил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

Гагин сообщил, что во время ракетного удара по Крыму и Севастополю из Средиземного моря выдвинулся самолет НАТО, который, вероятно, корректировал удар.

«На мой взгляд, этот и подобные самолеты-разведчики для нас должны стать законной целью для нашей ПВО и для наших ВВС и мы их должны сбивать с предупреждением страны, которой они принадлежат», — заявил Гагин.

22 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали расположенный в Севастополе штаб Черноморского флота. Во время удара возле Севастополя заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет ВВС США.

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