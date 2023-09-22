Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:18, 22 сентября 2023Мир

Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

Flightradar: Boeing P-8A Poseidon был в 300 км от Крыма при ракетном ударе ВСУ

Фото: Magali Cervantes / Reuters

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили близ Севастополя во время ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом в пятницу, 22 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пересек территорию Греции, Болгарии и около 12:00 по Москве достиг акватории Черного моря.

Материалы по теме:
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы? Где упали дроны в Москве: карта
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы?Где упали дроны в Москве: карта
1 августа 2023
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?
30 августа 2023
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Что известно об атаке?
Сегодня

Затем борт курсировал в районе прибрежной зоны Румынии, граничащей с Украиной, и выдвигался в сторону нейтральных вод, приближаясь к Крыму на расстояние примерно 300 километров. В момент атаки Киева на Севастополь воздушное судно продолжало кружить в указанном районе и лишь спустя полчаса проследовало в обратном направлении.

Кроме того, известно, что за несколько часов до случившегося вблизи полуострова находился беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11: также вылетев из Италии, он в течение восьми часов, с 2:00 до 10:30, разведывал обстановку и вел сбор данных вблизи Крыма и Кубани, однако за три часа до ракетного удара покинул данный регион.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что разведывательные самолеты США способны подсвечивать цель для ракет ВСУ, при этом им необязательно заходить в воздушное пространство России. Он объяснил, что основная задача таких самолетов — проведение разведки, выявление военных объектов для нанесения ударов, создание программ полета для крылатых ракет.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

24 августа американский дрон RQ-4B Global Hawk был зафиксирован над Черным морем на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой. Беспилотник кружил вдоль побережья Крыма, в частности, он приближался на расстояние примерно 200 километров по прямой от мыса Тарханкут, где был зафиксирован обстрел.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

    В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

    Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

    Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

    Губернатор описал разрушения после удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Запад захотел заручиться поддержкой Индии в борьбе с российскими алмазами

    Телескоп Уэбба обнаружил новую сверхновую

    В Москве шестиклассник выпил таблетки и пол-литра водки и попал в реанимацию

    Стало известно о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Спрогнозирован срок ограничения экспорта топлива из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости