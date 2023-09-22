Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

Flightradar: Boeing P-8A Poseidon был в 300 км от Крыма при ракетном ударе ВСУ

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили близ Севастополя во время ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом в пятницу, 22 сентября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По его информации, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия, пересек территорию Греции, Болгарии и около 12:00 по Москве достиг акватории Черного моря.

Затем борт курсировал в районе прибрежной зоны Румынии, граничащей с Украиной, и выдвигался в сторону нейтральных вод, приближаясь к Крыму на расстояние примерно 300 километров. В момент атаки Киева на Севастополь воздушное судно продолжало кружить в указанном районе и лишь спустя полчаса проследовало в обратном направлении.

Кроме того, известно, что за несколько часов до случившегося вблизи полуострова находился беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11: также вылетев из Италии, он в течение восьми часов, с 2:00 до 10:30, разведывал обстановку и вел сбор данных вблизи Крыма и Кубани, однако за три часа до ракетного удара покинул данный регион.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что разведывательные самолеты США способны подсвечивать цель для ракет ВСУ, при этом им необязательно заходить в воздушное пространство России. Он объяснил, что основная задача таких самолетов — проведение разведки, выявление военных объектов для нанесения ударов, создание программ полета для крылатых ракет.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

24 августа американский дрон RQ-4B Global Hawk был зафиксирован над Черным морем на фоне обстрела кемпинга в Крыму украинской диверсионно-разведывательной группой. Беспилотник кружил вдоль побережья Крыма, в частности, он приближался на расстояние примерно 200 километров по прямой от мыса Тарханкут, где был зафиксирован обстрел.