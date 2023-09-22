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16:57, 25 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен ключевой этап развития болезни Альцгеймера

Molecular Psychiatry: показан ключевой процесс формирования болезни Альцгеймера

Фото: Lauren Owens Lambert / Reuters

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили ключевой этап развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

В свой работе авторы сосредоточились на поиске факторов формирования скоплений тау-белков среди длинных некодирующих РНК (lncRNAs). Эта группа молекул участвует в регуляции различных клеточных процессов и связана с развитием рака. В частности, были изучены клетки кожи трех человек с генетической таупатией, каждый из которых нес различную мутацию в гене, контролирующем тау-белки. Затем команда с помощью генетического редактирования скорректировала мутации в некоторых клетках кожи, после чего преобразовала их в нейроны головного мозга. Таким образом они смогли получить клетки человеческого мозга с тау-мутациями и без них, без использования тканей мозга пациентов.

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Дальнейшие эксперименты помогли идентифицировать 15 lncRNA, которые были значительно увеличены или уменьшены в клетках мозга с мутациями. Особенное внимание специалистов привлекла SNHG8, уровень которой был низким не только в трех образцах с тау-мутациями, но и у мышей с тау-мутацией и в образцах мозга людей, завершивших свою жизнь из-за таупатии.

Кроме того, нейроны с низким уровнем SNHG8 имели высокий уровень стресс-гранул, которые формируются, чтобы помочь клеткам пережить стрессовые ситуации. Эти структуры содержат в себе большое количество тау-белков. При образовании слишком большого числа стресс-гранул или при наличии мутаций может запуститься процесс скопления тау-белков, приводящий к заболеваниям.

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    Елена Апазиди
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