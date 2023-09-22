В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

Собянин объявил о завершении строительства центра фигурного катания Тутберидзе

В Москве завершили строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур», — рассказал Собянин. Он добавил, что во дворце спорта есть две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.

Центр Тутберидзе находится в Ясенево, на юго-западе Москвы. Ранее группа тренера занималась в ледовом дворце «Хрустальный».

Тутберидзе работает в женском и парном катании. Тренер подготовила нескольких олимпийских чемпионок, а ее ученицы, начиная с сезона-2015/2016, выигрывали все чемпионаты России у одиночниц.