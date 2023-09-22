Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
КАМАЗ
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|11-й тур
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/4 финала
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Ахли
Саудовская Аравия - Про лига|7-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|6-й тур
11:46, 22 сентября 2023Спорт

В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

Собянин объявил о завершении строительства центра фигурного катания Тутберидзе

Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В Москве завершили строительство центра фигурного катания Этери Тутберидзе. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажерных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур», — рассказал Собянин. Он добавил, что во дворце спорта есть две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля.

Центр Тутберидзе находится в Ясенево, на юго-западе Москвы. Ранее группа тренера занималась в ледовом дворце «Хрустальный».

Тутберидзе работает в женском и парном катании. Тренер подготовила нескольких олимпийских чемпионок, а ее ученицы, начиная с сезона-2015/2016, выигрывали все чемпионаты России у одиночниц.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

    Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

    В России резко подорожали подгузники

    В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

    В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

    Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

    54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

    Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

    ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

    В России запустили сервис подбора имени ребенку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости