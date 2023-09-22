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14:31, 22 сентября 2023Моя страна

В Башкирии состоится фестиваль национальных культур народов Кавказа

В Уфе пройдет республиканский фестиваль национальных культур народов Кавказа

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В столице Башкирии, Уфе, в седьмой раз пройдет республиканский фестиваль национальных культур народов Кавказа «Мелодии дудука, зурны и кяманчи на просторах Белой: созвучие с кураем». Об этом пишет «Башинформ».

Мероприятие состоится 24 сентября в парке имени Ивана Якутова. Организаторами праздника выступили министерство культуры Башкортостана, а также Ассамблея народов и Дом дружбы народов республики.

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Как стало известно изданию, на фестивале прозвучат азербайджанские, дагестанские, грузинские, армянские и чеченские мелодии.

Также отмечается, что мероприятие пройдет при участии национально-культурных общественных организаций кавказских народов, деятелей культуры и искусства, самодеятельных художественных коллективов, профессиональных исполнителей и творческих коллективов республики, а также студентов вузов и ссузов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области состоится IХ Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Мероприятие пройдет 23-24 сентября. Отмечается, что на фестивале выступят три десятка звонарей.

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    Фариза Бацазова
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