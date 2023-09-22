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18:05, 22 сентября 2023Силовые структуры

На забаррикадировавшегося в доме вооруженного россиянина завели уголовное дело

На Урале завели уголовное дело на мужчину, забаррикадировавшегося в многоэтажке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Полицейские Каменска-Уральского Свердловской области возбудили уголовное дело об угрозе расправой в отношении мужчины, забаррикадировавшегося с оружием в подъезде дома своей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД региона.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в лечебном учреждении города. Ранее он уже был судим.

По информации ведомства, оружие, находившееся в руках мужчины, оказалось сигнальным револьвером, который был переделан в боевой. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли шесть патронов и две гильзы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов») УК РФ.

Подозреваемый устроил дебош в подъезде дома своей супруги вечером 21 сентября. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что причинит себе вред, если они приблизятся к нему. Спустя несколько часов его задержали.

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    Олеся Мицкевич
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