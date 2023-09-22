Генерал ФСБ раскрыл особенности работы украинских вербовщиков с россиянами

Генерал ФСБ Михайлов: украинские вербовщики ищут среди россиян «близких по духу»

Не всегда человек может самостоятельно выявить украинских вербовщиков в общении в интернете, рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. В беседе с «Лентой.ру» специалист раскрыл особенности работы спецслужб Украины с россиянами.

«Мы же с мошенниками не разговариваем, а сразу кладем трубки. А есть люди, которые начинают с ними разговаривать. Вербовщики как раз и рассчитывают на тех людей, которые с ними хотя бы начнут диалог, который в конечном итоге всегда приводит к тому, что либо человек отказывается от сотрудничества, либо, наоборот, заинтересовывается», — объяснил он.

Вербовщики, которые занимаются приобретением своих источников и потенциальных диверсантов-террористов, очень четко выходят на людей, близких по духу Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в отставке

По словам Михайлова, украинские спецслужбы не сразу предлагают россиянам совершить что-либо.

«Они должны сначала прощупать человека в разговоре, расположить к себе, найти точки соприкосновения, выявить позицию. Только после этого разговор переходит в практическую фазу, и не всегда с первого раза», — заключил генерал-майор ФСБ в отставке.

Ранее военнослужащий рассказал, что украинские спецслужбы пытаются завербовать российских офицеров через мессенджеры, в частности через WhatsApp.

Он отметил, что на него вышел украинский представитель от имени его друга, готового помочь в определенных вопросах. Собеседник агентства понял, что его пытаются спровоцировать на военное преступление, о чем доложил командованию.