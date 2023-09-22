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13:36, 22 сентября 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о рисках из-за теплой погоды в выходные

Вильфанд: аномально теплая погода в Москве вызывает риски возникновения пожаров

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В выходные в столичном регионе ожидается теплая и солнечная погода с температурой до плюс 26 градусов, что на 7-8 градусов выше нормы. Однако из-за аномальной осенней погоды есть риски возникновения пожаров, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Обусловлена такая ситуация потоком сухого и жаркого воздуха с севера Арктики, объяснил синоптик. Он добавил, что также присутствует сейчас малооблачная погода — на повышение температуры будет существенно влиять солнце.

Минимальные ночные температуры в Москве и области будут в диапазоне от плюс 11 до плюс 13 градусов, а днем — от плюс 23 до плюс 26 градусов. Вильфанд отметил, что погода «просто спутала климат и забыла, что он существует». Температурный фон завтра, в день осеннего равноденствия, будет выше, чем в день летнего солнцестояния, 21-22 июня, когда солнечная энергия максимально высокая, заключил он.

Аномалии в погоде возникают из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека. При самом неблагоприятном сценарии из-за изменения климата в 2100 году Россию ожидают очень серьезные последствия, например, среднегодовая температура воздуха в Сибири может вырасти на 10 градусов. Так как сильно вырастет температура, увеличится и глубина протаивания, что повлияет на поверхностную вечную мерзлоту.

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    Нина Ташевская
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