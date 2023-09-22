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23:32, 22 сентября 2023Мир

Конфуз Зеленского на пресс-конференции вызвал улыбку у Байдена

Пресс-конференция Зеленского и Байдена закончилась конфузом политиков

Фото: РИА Новости

Совместная пресс-конференция украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена завершилась конфузом политиков, которые не знали, как реагировать на поднявшийся гул журналистов. Трансляция пресс-конференции велась на американском телеканале C-SPAN.

Когда Зеленский попытался ответить на вопрос журналистов, его слов было не разобрать из-за гула собравшихся представителей СМИ. Украинский политик выглядел встревоженным, при этом Байден сидел и улыбался.

Затем политики перестали отвечать на вопросы репортеров, встреча с которыми была посвящена переговорам в Вашингтоне.

По итогам переговоров с Зеленским в Белом доме Байден подтвердил скорое прибытие американских танков Abrams на Украину. Он заявил, что Украина получит Abrams уже на следующей неделе.

Президент США во время встречи с украинским лидером также заверил его в решительности американцев в вопросе сохранения международной поддержки Киева. Он также добавил, что государства «Большой семерки» (G7) вместе с другими странами занялись процессом формализации долгосрочных обязательств перед Украиной в вопросах безопасности.

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    Екатерина Подвигина
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