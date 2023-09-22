Символ Светлогорска отправили на реставрацию

В Светлогорске отправили на реставрацию солнечные часы «Зодиак»

Солнечные часы «Зодиак», которые являются символом Светлогорска в Калининградской области, демонтировали для реставрации. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

По его словам, часы были оцифрованы и только после этого сняты с променада. Их отправили в компанию, которая многие годы занимается работами с покрытиями из камня — там всем деталям из каменной смальты и металла вернут первозданный вид.

«После того как променад будет реконструирован, часы займут свое прежнее место и вновь начнут радовать жителей и гостей Светлогорска, а также станут одним из самых известных на побережье мест для селфи», — заключил Лысков.

Солнечные часы «Зодиак», выполненные в технике римской мозаики, были созданы скульптором Николаем Фроловым и установлены в 1974 году. На 10-метровом циферблате расположены символические изображения 12 созвездий.

Часы представляют особую ценность в качестве астрономического прибора, а за оригинальность композиции и точность отображения времени они занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В 2022 году им присвоили статус памятника истории и культуры регионального значения.

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