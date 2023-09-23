Айза раскритиковала Шуру после конфликта с блогершей Карнавал

Айза раскритиковала Шуру после конфликта с Карнавал и сравнила его с собакой

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) раскритиковала исполнителя Шуру после его конфликта с блогершей Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). Об этом она сообщила в своем

Telegram-канале.

«Увидела это видео и возмутилась! Как же хочется, чтобы взрослые люди, которые когда-то давно были крупными звездами (ну, крупная в масштабе возможного), подавали пример подрастающему поколению артистов. Чтобы именно на своем опыте, на своих ошибках учить не зазнаваться, как справляться со звездной болезнью и многое другое, что происходит в шоу-бизнесе. Но нет!» — написала певица, добавив, что таких «стариков» «откапывают, тащат в телевизор» и разрешают хамить.

Айза заявила, что музыкант огрызался как «старая собака», вел себя как клоун и думал, что он лучше других, вместо того, чтобы уйти со сцены достойно: «Таскаются по кринжовым шоу, устраивают инфоповоды тупейшие! Никаких благотворительных дел, никаких полезных инициатив. Короче, позор Шуре».

Она подчеркнула, что Карнаухиной следует перестать вестись на провокации звезд, которые должны сидеть с внуками, а не ссорится с детьми на передачах.

Ранее сообщалось, что Шура довел Карнавал до слез на съемках шоу «Битва поколений». «Ты справилась с напором от нашей любимой Ларисы Долиной, и теперь ты сидишь буквально на ее месте. Все супер. Давай теперь будешь доказывать нам, дебилам, что ты имеешь право на это место. Успокойся», — отрезал Шура.