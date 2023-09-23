В Москве задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

Baza: в Москве задержан разыскиваемый Интерполом за тяжкое преступление британец

В Москве задержали британца Дина Джона Майкла Стендли, который находится в розыске Интерпола за тяжкое преступление, связанное с угрозой жизни и здоровью. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Стендли остановили для проверки документов на Варшавском шоссе. Иностранца пробили по базам и выяснили, что он находится в розыске по запросу Мальты, мерой пресечения указана подписка о невыезде. Что именно мужчина совершил на Мальте — неизвестно.

Как пишет Baza, Стендли — уроженец английского города Солихалл, в 2020 году он получил вид на жительство в России. Известно, что в том же году, находясь в Таиланде, он попал в серьезную аварию по дороге на тайский бокс. Мужчина ехал без шлема на мотоцикле и врезался в автомобиль, получил серьезные травмы головы, но восстановился.

Ранее в России иностранца приговорили к 14 годам колонии за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Гражданина Узбекистана признали виновным по двум статьям. По версии следствия, мужчина в Ижевске приобрел через интернет более 120 граммов метадона, после чего полетел в Москву, а оттуда в Сочи и все это время прятал наркотики в упаковке из-под семечек. Его задержали при попытке пересечь границу с Абхазией.