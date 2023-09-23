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14:35, 23 сентября 2023Спорт

Бывший футболист сборной России назвал мотивацию Дзюбы в матче с «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Булыкин заявил о мотивации Дзюбы в матче с «Зенитом»
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал мотивацию нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы в матче с петербургским «Зенитом». Его слова приводит ODDS.ru.

Булыкин заявил, что Дзюба может многое внести в игру против своей бывшей команды. «Все будут ждать от Артема результативности, потому что Артем — ключевой игрок», — посчитал он. По мнению экс-игрока, Дзюба может пожать руку тренеру сине-бело-голубых Сергею Семаку.

Дзюба — четырехкратный чемпион России в составе «Зенита». Он перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 24 сентября в Санкт-Петербурге. Она начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Анастасия Борисова
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