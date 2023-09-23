Уровень поддержки правительства ФРГ опустился до антирекорда

Insa: уровень поддержки правительства ФРГ опустился до рекордных 37%

Уровень поддержки правительства ФРГ опустился до рекордных 37 процентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования института Insa для газеты Bild am Sonntag.

Участников исследования спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись на этих выходных. Общий уровень поддержки правящей коалиции составил лишь 37процентов, что стало самым низким уровнем поддержки (-15 процентов) с прошлых выборов.

При этом за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) отдали бы голос 17 процентов респондентов, в то время как за «Зеленых» — 14 процентов, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 6 процентов.

Отмечается, что за Христианско-демократический союз (ХДС) проголосовали бы 27 процентов избирателей, что делает эту политическую силу самой популярной.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал причины экономических проблем страны. По его мнению, появившиеся в последнее время проблемы в экономике в первую очередь связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта.