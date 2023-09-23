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15:07, 23 сентября 2023Бывший СССР

В Ереване создали стихийный мемориал в память о российских миротворцах

У посольства России в Армении оставили цветы в память о российских миротворцах

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

У здания посольства России в Армении создали стихийный мемориал в память о российских миротворцах, погибших в Нагорном Карабахе (Арцахе) после обстрела со стороны азербайджанских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента, несколько жителей Еревана оставили цветы у здания. Жительница армянской столицы Алла Акопян выразила глубочайшую признательность матерям, женам, сестрам, дочерям погибших миротворцев. «Крепитесь. Я уверена, что будут напечатаны книги и история все разложит по полочкам», — посчитала она.

20 сентября стало известно о гибели российских миротворцев, попавших под обстрел во время проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе. По информации Минобороны РФ, миротворцы возвращались с наблюдательного поста, когда их автомобиль попал под обстрел из стрелкового оружия.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским лидером Владимиром Путиным из-за гибели миротворцев и заявил, что будет проведено тщательное расследование, а виновные понесут наказание.

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    Антон Похиляк
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