Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили Украину

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Гутерришем зерновую сделку и проблему Кипра

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, зерновую сделку и проблему Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство.

Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Последние события на Украине, черноморская инициатива и проблема Кипра стали темами встречи», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН обсудил перспективы возобновления зерновой сделки с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, а также планирует соответствующие консультации с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Анкаре также сообщили, что турецкое правительство предпринимает всевозможные усилия по перезапуску соглашения.