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23:10, 23 сентября 2023Мир

Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили Украину

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Гутерришем зерновую сделку и проблему Кипра
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, зерновую сделку и проблему Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое ведомство.

Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. «Последние события на Украине, черноморская инициатива и проблема Кипра стали темами встречи», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее генеральный секретарь ООН обсудил перспективы возобновления зерновой сделки с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, а также планирует соответствующие консультации с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Анкаре также сообщили, что турецкое правительство предпринимает всевозможные усилия по перезапуску соглашения.

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    Марина Совина
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