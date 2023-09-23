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01:32, 23 сентября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о перестрелке между польскими наемниками и боевиками «Айдара»

Марочко: между боевиками «Айдара» и польскими наемниками произошла перестрелка

Между боевиками националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) и польскими наемниками произошла перестрелка на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Торское, на берегу реки Жеребец, во время празднования дня рождения одного из польских наемников.

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    Марина Совина
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