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13:59, 23 сентября 2023Бывший СССР

Сына экс-президента Армении обвинили в избиении полицейских

Сына экс-президента Армении Кочаряна обвинили в избиении четырех полицейских

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Левона Кочаряна, сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвинили в избиении четырех сотрудников полиции в ходе антиправительственных митингов в Ереване. Об этом сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) его адвокат Александр Кочубаев.

«В решении о задержании говорится, что полицейские, которые сами подвергли Кочаряна пыткам, сообщили, что он избил четырех красных беретов. На основании этого бреда было возбуждено уголовное дело», — написал адвокат.

Юрист заявил, что при задержании Кочарян был жестко избит. «Решение о задержании было обжаловано в суде», — отметил Кочубаев.

Ранее стало известно, что Кочаряна задержали во время протеста в центре Еревана. Позже ему диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, среди задержанных был лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, призывавший объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну.

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты после объявления Азербайджаном о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций требовали отставки Пашиняна, называя его предателем.

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    Олег Давыдов
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