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17:58, 23 сентября 2023Среда обитания

В США продали особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»

Особняк из фильма «Дьявол носит Prada» продали за 26,5 миллиона долларов

Кадр: фильм «Дьявол носит Prada»

В США за 26,5 миллиона долларов продали особняк на Манхэттене, попавший в фильм «Дьявол носит Prada» — по сюжету, в нем жила главный редактор глянцевого журнала Миранда Пристли, которую сыграла Мэрил Стрип. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Имя покупателя не разглашается.

Особняк выставили на продажу в мае 2023 года за 27 миллионов долларов. Он находится в Верхнем Ист-Сайде, его спроектировал архитектор Стэнфорд Уайт в 1906 году, а в 2005-м — отреставрировал дизайнер Даймонд Баррата.

В доме шесть этажей, 20 комнат, семь спален, десять ванных комнат и несколько кухонь, одна из которых с полностью стеклянным потолком, общая площадь здания составляет 1 114 квадратных метров. Там также есть библиотека, баскетбольная площадка, патио во дворе и терраса на крыше.

Фильм «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, снятый по одноименному роману Лорен Вайсбергер, вышел в 2006 году. В основе сюжета — жизнь молодой ассистентки главного редактора крупного глянцевого журнала. Особняк показан в эпизоде, когда ассистентка приходит к Пристли домой, чтобы передать ей книгу.

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    Сергей Истомин
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