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16:19, 23 сентября 2023Интернет и СМИ

Собчак шуткой ответила на вопрос о беременности

Собчак пошутила про хорошее питание в ответ на вопрос о беременности

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущая Ксения Собчак шуткой ответила на вопрос о беременности в шоу казахстанской журналистки Динары Сатжан. Соответствующий момент опубликован на ее канале на YouTube.

Сатжан в конце передачи обратила внимание на то, что Собчак выбрала достаточно свободную одежду — на ней был белый костюм свободного кроя, а также длинный коричневый кардиган с восточными мотивами.

«Нет, я не беременная. Я просто летом хорошо ела спагетти», — пошутила о питании российская телеведущая.

Ранее в ответ на слухи о беременности Собчак опубликовала фотографию в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. В настоящее время она воспитывает от первого супруга, актера Максима Виторгана, сына, которого родила в 2016 году.

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    Сергей Истомин
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