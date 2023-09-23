Собчак пошутила про хорошее питание в ответ на вопрос о беременности

Телеведущая Ксения Собчак шуткой ответила на вопрос о беременности в шоу казахстанской журналистки Динары Сатжан. Соответствующий момент опубликован на ее канале на YouTube.

Сатжан в конце передачи обратила внимание на то, что Собчак выбрала достаточно свободную одежду — на ней был белый костюм свободного кроя, а также длинный коричневый кардиган с восточными мотивами.

«Нет, я не беременная. Я просто летом хорошо ела спагетти», — пошутила о питании российская телеведущая.

Ранее в ответ на слухи о беременности Собчак опубликовала фотографию в купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру. В настоящее время она воспитывает от первого супруга, актера Максима Виторгана, сына, которого родила в 2016 году.