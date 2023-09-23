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21:41, 23 сентября 2023Мир

Байден привился обновленной вакциной от коронавируса

Байден вновь привился от COVID-19 и призвал американцев последовать его примеру
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Американский лидер Джо Байден вновь привился от коронавируса, а также от других вирусных заболеваний. Об этом сообщил Белый дом.

«Вчера утром президент сделал ежегодную вакцину от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Байден также вакцинировался от респираторно-синцитиального вируса несколько недель назад. Президент США призвал американцев последовать его примеру и убедиться, что они вакцинированы от этих заболеваний, говорится в документе.

В мае американские власти отменили требование обязательной вакцинации от COVID-19 для прибывающих в США иностранцев. Кроме иностранцев изменения коснулись федеральных служащих и подрядчиков.

С 5 января в США действовал приказ об обязательном тестировании на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая из-за вспышки заболеваемости в КНР.

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    Марина Совина
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