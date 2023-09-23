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06:11, 23 сентября 2023Россия

В Крыму указали на продолжающийся процесс распада Украины

Глава парламента Крыма Константинов: процесс распада Украины не завершен

Фото: Unsplash

Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на заявление Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Но это так — констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим», — сказал он.

21 сентября Зеленский во время заседания Совбеза ООН озвучил мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей.

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    Марина Совина
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