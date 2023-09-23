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14:50, 23 сентября 2023Россия

Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Фото: Globallookpress.com

Бывший гендиректор «Роскосмоса», ныне руководитель научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Информацию он подтвердил в своем Telegram-канале.

Комментируя соответствующую новость, он назвал честью «защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии».

Изданию «Блокнот» он также напомнил, как прошлом году записал на видео часть монолога героя повести Николая Гоголя Тараса Бульбы, который также был «запорожским русским казаком». Он провел параллель, высказавшись, что тогда как будто знал, что направится «работать и воевать за Родину в Запорожскую землю, где я провел свое детство».

17 сентября сообщалось, что Рогозин может получить новую официальную должность. По словам одного из собеседников газеты «Ведомости», политику, как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах», нашли должность.

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    Антон Похиляк
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