Россияне пожаловались на глубокую растущую трещину в стене жилой многоэтажки

В Подмосковье жители многоэтажки пожаловались на растущую в стене трещину

В стене многоэтажного жилого дома в подмосковном Дрожжино растет глубокая трещина шириной более пяти сантиметров, но администрация не видит оснований для признания дома аварийным. О жалобах жильцов сообщает Telegram-канал Shot.

Жильцы дома, расположенного в Ленинском районе, рассказали, что по ночам они продолжают слышать треск от расходящейся стены. Они опасаются, что с похолоданием и началом дождей стена разойдется окончательно. Как заключили специалисты, из-за данного повреждения деформируются и остальные конструкции здания, дому срочно требуется капитальный ремонт.

Трещина возникла на восьмом этаже 17-этажного дома. Независимая экспертиза установила, что причина — ошибки при строительстве. Дом возводила одна компания, в 2016 году его сдали в эксплуатацию, но застройщика выкупила другая организация. Срок гарантии, по которой застройщик должен проводить ремонт и устранять повреждения, истек в 2021 году. Дом «затрещал» еще через 2 года.

Ранее сообщалось, что в Чите возле жилого дома появилась яма с кипятком. Саму яму вырыли коммунальщики за две недели до происшествия. Местные жители обратились в коммунальные службы, однако никто не принял экстренных мер.