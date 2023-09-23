Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:10, 23 сентября 2023Среда обитания

Россияне пожаловались на глубокую растущую трещину в стене жилой многоэтажки

В Подмосковье жители многоэтажки пожаловались на растущую в стене трещину

Кадр: Telegram-канал Shot

В стене многоэтажного жилого дома в подмосковном Дрожжино растет глубокая трещина шириной более пяти сантиметров, но администрация не видит оснований для признания дома аварийным. О жалобах жильцов сообщает Telegram-канал Shot.

Жильцы дома, расположенного в Ленинском районе, рассказали, что по ночам они продолжают слышать треск от расходящейся стены. Они опасаются, что с похолоданием и началом дождей стена разойдется окончательно. Как заключили специалисты, из-за данного повреждения деформируются и остальные конструкции здания, дому срочно требуется капитальный ремонт.

Трещина возникла на восьмом этаже 17-этажного дома. Независимая экспертиза установила, что причина — ошибки при строительстве. Дом возводила одна компания, в 2016 году его сдали в эксплуатацию, но застройщика выкупила другая организация. Срок гарантии, по которой застройщик должен проводить ремонт и устранять повреждения, истек в 2021 году. Дом «затрещал» еще через 2 года.

Ранее сообщалось, что в Чите возле жилого дома появилась яма с кипятком. Саму яму вырыли коммунальщики за две недели до происшествия. Местные жители обратились в коммунальные службы, однако никто не принял экстренных мер.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США вновь заметили близ Крыма на фоне попытки ракетного удара ВСУ

    «Ахмат» проиграл аутсайдеру РПЛ

    Власти страны с выходом на море предложили России начать прямое авиасообщение

    Стало известно о непроходящей гематоме у Костомарова

    В США продали особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada»

    В Запорожской области избрали губернатора

    Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали в Москве

    Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х»

    Экс-депутат бундестага заявил о необходимости прекращения поставки оружия ВСУ

    Папа Римский призвал открыть порты Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости