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14:02, 23 сентября 2023Спорт

ISU сделал новое заявление по делу Валиевой

В ISU заявили, что фигуристка Валиева должна нести ответственность за допинг

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Международный союз конькобежцев (ISU) сделал новое заявление по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Их слова приводит ТАСС.

В ISU заявили, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга. При этом они подчеркнули, что фигуристы должны нести ответственность и защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций.

15 сентября стало известно, что 26, 27 и 28 сентября Валиева примет участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Отмечается, что фигуристка требует вернуть ей золото чемпионата России-2022 и не аннулировать ее результаты.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже ISU и WADA подали апелляции в CAS, в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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    Анастасия Борисова
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