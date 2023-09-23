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15:12, 23 сентября 2023Мир

В Норвегии задержали представившегося бойцом «Вагнера» россиянина

NRK: в Норвегии задержали россиянина, представившегося бойцом ЧВК «Вагнер»

Фото: Juiced Up Media / Shutterstock / Fotodom

На границе Норвегии полиция задержала россиянина, представлявшегося бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на адвоката.

«Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет», — заявили в полиции.

Отмечается, что адвокат Бриньольф Риснес подтвердил норвежскому телеканалу, что задержанным стал его клиент Андрей Медведев.

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    Анастасия Заикина
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