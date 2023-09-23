В Норвегии задержали представившегося бойцом «Вагнера» россиянина

NRK: в Норвегии задержали россиянина, представившегося бойцом ЧВК «Вагнер»

На границе Норвегии полиция задержала россиянина, представлявшегося бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на адвоката.

«Сегодня вечером в Гренсе-Якобсельве по обвинению в попытке пересечь границу Норвегии и России был задержан мужчина в возрасте около 20 лет», — заявили в полиции.

Отмечается, что адвокат Бриньольф Риснес подтвердил норвежскому телеканалу, что задержанным стал его клиент Андрей Медведев.