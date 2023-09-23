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14:50, 23 сентября 2023Мир

Британию обвинили в провоцировании ядерной войны

Депутат ГД от Крыма Шеремет обвинил Британию в провоцировании ядерной войны
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Великобритания виновата в провоцировании ядерной войны. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта. Если подтвердится, что украинские террористы наносят удары по Крыму британскими ракетами, то Британию стоит официально признать стороной военного конфликта на Украине, а главу британского правительства Риши Сунака объявить персоной нон грата», — сказал он.

Помимо этого, политик предложил разорвать все торговые отношения с Британией и выслать из страны ее дипломатов. По его словам, США и Великобритания готовят апокалипсис, вооружая украинские войска Storm Shadow и готовя передачу Киеву партии оперативно-тактических ракет ATACMS.

23 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что в городе сработали средства ПВО. По предварительной информации, обломки сбитой украинской ракеты упали у причала в районе Сухарной балки. Опасность ракетной атаки в городе впоследствии была снята.

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    Виктория Кондратьева
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