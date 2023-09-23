Стало известно о положении ВСУ на южном фронте

NYT: ВСУ не достигли стратегических целей контрнаступления на южном фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли стратегических целей контрнаступления на южном фронте. О положении украинской армии стало известно газете The New York Times.

Киеву нужен перерыв как минимум в несколько недель для восстановления запасов техники, заявили американские чиновники. По их словам, солдатам также нужен отдых, так как они изнурены летними боями.

В материале сказано, что российские минные поля эффективны, поэтому украинские власти чрезвычайно беспокоятся о потерях, которые могут быть вызваны любой попыткой разрушения обороны.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель оправдал неудачи украинского контрнаступления. По его мнению, Россия заминировала страну на одну треть и для Украины было бы абсурдом проводить полномасштабное контрнаступление.