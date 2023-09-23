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21:30, 23 сентября 2023Мир

Захарова пошутила об «изоляции» России

Захарова после более часа общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции» России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про «изоляцию» от прессы после общения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями СМИ, которое продлилось более часа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо», — сказала дипломат, завершая пресс-конференцию по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках ГА ООН.

Всего российский министр запланировал порядка 20 двусторонних встреч. Захарова подчеркнула, что график участия Лаврова в сессии ГА ООН является насыщенным и регулярно дополняется.

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    Марина Совина
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