Захарова пошутила об «изоляции» России

Захарова после более часа общения Лаврова со СМИ пошутила об «изоляции» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила про «изоляцию» от прессы после общения министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями СМИ, которое продлилось более часа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны продолжить изоляцию и изолируемся от вас. Всем спасибо», — сказала дипломат, завершая пресс-конференцию по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня 78-сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров проведет встречу с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в рамках ГА ООН.

Всего российский министр запланировал порядка 20 двусторонних встреч. Захарова подчеркнула, что график участия Лаврова в сессии ГА ООН является насыщенным и регулярно дополняется.