Журналист Хайфон: поведение Зеленского в ООН может лишить его западной помощи

Американский журналист Дэнни Хайфон заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в Генассамблее ООН может лишить его западной помощи. О возмущении поведением украинского лидера заявил журналист из США Дэнни Хайфон на своем YouTube-канале.

«Поведение Зеленского заставляет Запад все больше и больше сомневаться в нем. Строит из себя мирового лидера, героя, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает», — высказался о Зеленском Хайфон после его выступления в ООН.

По мнению журналиста, западные страны начинают осознавать, что их план по ослаблению России терпит неудачи: санкции не работают, а Вооруженные силы России одерживают победу на поле боя. Хайфон считает, что западные союзники Киева пытаются убедить украинского лидера в необходимости прекратить боевые действия, однако он своим вызывающим поведением дает понять, что не готов к этому.

«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведет себя как ребенок, избалованный ребенок. Так оно и есть, он избалованный актер», — сказал журналист.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. На своем выступлении, состоявшемся 19 сентября, Зеленский заявил, что ООН зашла тупик, а человечество более не способно возлагать на нее надежды.

Кроме того, Зеленский озвучил мирный план, состоящий из двух пунктов: полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.