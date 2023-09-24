«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Ак Барс» со счетом 4:2 обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл на своей арене уфимский «Салават Юлаев» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов и Никита Евсеев. У гостей отличились Вячеслав Лещенко и Динар Хафизуллин.

Для казанского клуба эта победа стала третьей подряд. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова победила «Торпедо» со счетом 4:3 и обыграла в овертайме «Витязь» (5:4).

Далее «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Встреча начнется в 19:10 по московскому времени. Уфимцы днем позже примут дома «Трактор». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.

В параллельном матче минское «Динамо» дома уступило челябинскому «Трактору». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу гостей. У челябинцев ворота соперников поразили Максим Летунов, Василий Атанасов, Николай Коваленко и Даниил Бокун. В белорусской команде голами отметились Арсений Бринкман, Ник Меркли и Роман Горбунов.