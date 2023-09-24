Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Диетолог Соломатина: макароны и овсянка омолаживают людей старше 50 лет

У людей старше 50 лет в связи с возрастом замедляется метаболизм, ухудшаются другие процессы в организме, увеличивается риск развития и обострения хронических заболеваний. Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые при здоровом рационе помогают поддержать здоровье и обладают омолаживающим эффектом, в беседе с «Вечерней Москвой».

Среди продуктов, позволяющих как можно дольше оставаться молодым, Соломатина назвала макароны твердых сортов и овсянку. В список также вошли морепродукты, морская рыба, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы. Врач посоветовала в течение дня разбавлять приемы пищи свежими овощами и фруктами.

«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — добавила Елена Соломатина. Она подчеркнула, что неправильное питание в этом возрасте может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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