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03:54, 24 сентября 2023Забота о себе

Диетолог перечислила омолаживающие продукты для людей старше 50 лет

Диетолог Соломатина: макароны и овсянка омолаживают людей старше 50 лет

Фото: PxHere

У людей старше 50 лет в связи с возрастом замедляется метаболизм, ухудшаются другие процессы в организме, увеличивается риск развития и обострения хронических заболеваний. Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые при здоровом рационе помогают поддержать здоровье и обладают омолаживающим эффектом, в беседе с «Вечерней Москвой».

Среди продуктов, позволяющих как можно дольше оставаться молодым, Соломатина назвала макароны твердых сортов и овсянку. В список также вошли морепродукты, морская рыба, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы. Врач посоветовала в течение дня разбавлять приемы пищи свежими овощами и фруктами.

«Нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», — добавила Елена Соломатина. Она подчеркнула, что неправильное питание в этом возрасте может привести к ожирению, атеросклерозу, артериальной гипертонии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала о пользе арбуза и брусники. Эти ягоды помогают снизить давление и укрепить сосуды.

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    Александра Синицына
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